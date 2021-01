대구시, 코로나19 예방접종 '시행 추진단' 가동 … '이상반응' 전문가 위원 위촉

냉동보관 백신 '접종센터' & 상온 백신 '위탁의료기관' 모두 2월 중 선정

[아시아경제 영남취재본부 박동욱 기자] 대구시는 26일 '코로나19 예방접종 추진단' 첫 회의를 갖고, 접종센터별 연계협력병원 지정 등 본격적 준비에 속도를 내고 있다.

행정부시장을 단장으로 한 추진단은 시행총괄팀, 이상반응대응팀, 접종기관운영팀, 인력·백신관리팀, 접종지원팀 등 5개 실무팀으로 구성됐다. 팀 이외에 언론홍보반, 상황관리반이 따로 운영된다.

이와 별도로 또한 민·관 합동으로 '지역협의체' '예방접종 이상반응 전문가위원회'를 구성한 대구시는 초저온 냉동보관이 필요한 백신의 접종을 수행할 접종센터를 2월 초에 지정할 방침이다. 상온보관 백신 접종을 위한 위탁의료기관은 2월 중에 선정된다.

대구시는 안전한 예방접종을 위한 충분한 의료인력을 확보하기 위해 공중보건의사 투입 지원을 요청하는 한편 의사회 및 간호사회와 협약을 맺고 공고를 통한 모집 등 다양한 방법으로 접종인력 확보에 나설 방침이다.

권영진 대구시장은 "백신이 공급되는 즉시 접종할 수 있도록 철저한 사전 준비를 하고 있다. 대구 시민들이 신속하고 안전하게 예방접종을 할 수 있도록 시의 역량을 집중하겠다"고 전했다.

