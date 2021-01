함양군, 제44차 함양군장학회 이사회 개최

27일 2020년 세입·세출예산 결산(안) 등 3건 활발한 논의



[아시아경제 영남취재본부 최순경 기자] 경남 함양군의 교육 활성화와 미래 인재 양성의 산실인 ㈔함양군장학회(이하 장학회) 제44차 이사회가 군청 대회의실에서 개최했다고 27일 밝혔다.

이날 이사회에는 장학회 서춘수 이사장을 비롯한 이사와 감사 등이 참석한 가운데 임원 선출(안), 2020년 세입·세출 결산(안), 정관 일부개정(안) 등 3건에 대해 활발한 논의가 진행했다.

본격적인 회의에 앞서 서 이사장은 “군 장학회의 내실을 다지고 투명한 장학회 운영을 강화해 학생들이 실질적인 교육 혜택을 받을 수 있도록 도움이 필요하다”며 “앞으로도 지역 학생들에게 꿈과 희망을 심어 줄 수 있도록 많은 애정을 쏟아 달라”라고 당부했다.

이날 참석자들은 군의 현안 사업에 대해서도 기탄없이 의견을 주고받는 등 군정 발전을 위해 열띤 토론으로 민관이 머리를 맞댄 군이 교육 발전을 위한 다양한 의견을 교환했다.

㈔함양군장학회는 국가와 지역사회 발전에 공헌하고 함양의 위상을 드높일 인재 육성을 위해 지난 2002년 설립, 200억원 조성을 목표로 매년 군민과 향우들의 기탁이 이어지고 있다.

