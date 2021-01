충남소방, 화재 진압으로 ‘9000억원’ 재산 피해 방지

[아시아경제(홍성) 정일웅 기자] 충남도 소방본부는 지난해 화재진압 활동을 통한 화재피해 경감액이 9044억원으로 추산된다고 27일 밝혔다.

화재 경감액은 화재발생 장소의 총 재산가치와 화재로 인한 실제 피해액을 차감해 산출된다.

가령 도 소방본부는 지난해 10월 18일 서산시 대산읍 석유화학단지 내에서 발생한 화재를 진압해 인명피해 없이 1140억원의 재산피해를 막았다.

또 지난해 11월 12일에는 천안시 서북구 공장화재 때 신속한 대응으로 조기 진화에 성공해 932억원 규모의 재산을 지킨 것으로 추산된다.

특히 지난해 화재 경감액은 2019년(3870억원)보다 134% 증가한 규모로 연간 도 소방본부 총예산액의 2.4배에 해당한다.

한편 지난해 충남에선 총 2075건의 화재가 발생해 63명(사망 17명, 부상 46명)의 인명피해와 223억원 상당의 재산피해가 발생한 것으로 집계된다.

