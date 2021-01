동명심리건강연구소, 진로·심리 학생상담에 전문가 양성 교육까지 인기

상담사례연구회·MMPI-2사례 개념화 등 활동 눈길



4개월간 상담사·대학원생 230여명이 참여 ‘열공’



고교 윈터스쿨 ‘전문가와 떠나는 진로탐색 여행’도

[아시아경제 영남취재본부 김용우 기자] “나 자신이 다 무너져내린 것 같아요”, “관심과 존중을 받고 싶어요”, “아빠가 나를 괴롭혀요”.

상담차 찾아온 학생들은 연구소 한 켠에 저마다 고민을 풀어놓고 간다. 차마 찾아오기 꺼렸던 학생은 ‘클릭’하는 용기쯤으로 마음속 애를 쏟아냈다.

동명심리건강연구소가 코로나19에도 불구하고 온·오프라인으로 대학생들의 고충을 흠뻑 흡수하면서 학생들의 사랑을 받고 있다.

이 연구소는 진로·직업과 심리 분야 학생 상담뿐 아니라 전문 상담사에 대한 교육과 역량 강화 프로그램도 진행하고 있다.

연구소는 상담사례연구회와 MMPI-2를 활용한 ‘사례 개념화’와 ‘상담 개입과정’ 등 다채로운 상담 교육을 지난 1년여간 꾸준히 시행해 좋은 반응을 얻고 있다.

MMPI-2 심리검사는 미국에서 개발된 심리검사로 내담자의 성격과 정신병리 경향성, 기타 적응상태를 심층적으로 평가할 수 있는 검사이다.

동명대(총장 정홍섭) 산학협력단 내 동명심리건강연구소(소장 최성진)는 지난해 9월부터 12월까지 4개월간 매월 1회 상담사와 상담관련기관 종사자 등 총 158명을 대상으로 상담역량 강화 등을 위한 온·오프라인 상담사례연구회를 개최했다.

주제는 월별로 ▲9월 ‘나 자신이 다 무너져 내린 것 같아요’(수퍼바이저 부산상담및심리치료연구소 이상훈 소장, 동명대 김경미 교수), ▲10월 ‘관심과 존중을 받고 싶어요’(슈퍼바이저 부산대 신연희 교수, 동명대 김정남 교수), ▲11월 ‘혼자서도 잘 날 수 있어요’(슈퍼바이저 청심심리상담연구소 고원자 소장, 동명대 김정남 교수), ▲12월 ‘아빠가 나를 괴롭혀요’(슈퍼바이저 TS부산심리센터 하도겸 센터장, 동명대 김정남, 김민정 교수) 등이었다.

지난해 11월에는 최성진 동명심리건강연구소장이 상담기관 종사자와 교사, 관련 학과 대학원생 등 54명을 대상으로 수준별 MMPI-2(다면적 인성검사) 심리검사 워크숍을 가졌다. MMPI-2 심리검사 실시와 해석뿐만 아니라 실제 상담장면에서의 사례 개념화와 상담개입방법 등을 배우는 초·중·고급 과정도 운영했다.

지난해 1월엔 최성진 동명심리건강연구소장과 상담심리학과 김경미 교수가 부산지역 고등학생 25명을 대상으로 고교윈터스쿨 ‘상담/임상심리학자와 함께 떠나는 진로탐색 여행’을 진행해 큰 호응을 얻었다.

최성진 동명심리건강연구소장은 “코로나19로 여러 정서적 어려움을 겪는 가족 상담과 아동·청소년을 위한 학습 및 진로, 위기청소년 보호상담, 통합예술치료, 놀이치료, 심리검사, 청소년을 위한 활동 연구, 유관기관 학술교류 등을 통해 상담사와 상담 관련 기관 종사자 등을 위한 다양한 교육과 전문적 심리상담 서비스 등을 제공할 것”이라고 말했다.

동명심리건강연구소는 지난해 5월 마음 회복과 건강, 치유가 함께하는 전문 심리상담 서비스 제공을 위해 동명대 상담심리학과 교수진과 대학원생을 주축으로 설립됐다.

영남취재본부 김용우 기자 kimpro7777@asiae.co.kr