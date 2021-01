13만명에게 두 번 접종했더니…중증환자 없었다

이스라엘 "코로나19 백신 접종 후 확진 20명…모두 경증"

[아시아경제 조현의 기자] 인구 10명 중 3명 이상이 신종 코로나바이러스감염증(코로나19) 백신을 맞은 이스라엘에서 2차 접종까지 마친 사람 중 중증 환자는 없는 것으로 나타났다.

율리 에델스타인 이스라엘 보건부 장관은 26일(현지시간) 의회 보건위원회에서 "접종 증명서 소지자 중 심각한 증세를 보이는 환자는 없었다"고 밝혔다고 주요 외신 등이 보도했다. 코로나19 백신은 대부분 2회 접종이다. 이스라엘은 2차 접종 1주일 후 이른바 ‘녹색 카드’라고 불리는 접종 증명서를 발급한다.

2차 접종자 중 소수의 경증 환자는 발생했다. 에델스타인 장관은 "접종 증명서 소지자 중 0.014%에서만 경증 증세가 나타났다"고 밝혔다. 실제로 현지 의료관리기구 마카비는 2차 접종자 중 확진 판정을 받은 20명을 분석한 결과 입원하거나 체온이 38.5도 이상으로 오른 사람은 없었다.

마카비에 따르면 이스라엘에서 화이자 백신 2차 접종까지 마친 12만8000여명 중 20명이 코로나19 확진 판정을 받았다. 감염률로 보면 0.015%로, 전 세계에서 2차 접종자에 대한 감염률이 나온 것은 이번이 처음이다. 면역학자인 바일란대학의 시릴 코헨 교수는 "조사 기간 일반 인구의 감염률(0.65%)을 고려하면 백신의 효능은 화이자가 제시한 95%를 살짝 웃도는 수준"이라고 설명했다.

이스라엘은 전 세계에서 접종 속도가 가장 빠르다. 국제통계사이트 아워월드인데이터에 따르면 인구 100명당 접종률은 전날 기준 46.71%로, 가장 먼저 접종을 시작한 영국(10.79%)의 5배에 가깝다. 1·2차 접종이 중복 포함된 점을 고려하면 실제로 인구 10명 중 3명 이상이 백신을 맞은 것으로 분석된다. 월스트리트저널에 따르면 이스라엘 인구의 30% 이상이 1차 접종을, 14%가 2차 접종까지 마쳤다.

에델스타인 장관은 다만 "현재 치료 중인 위중 또는 중증 환자 수가 역대 최다 수준"이라고 밝혔다. 실제로 25일 사망자 수는 79명으로 한 달 전(15명)의 5배 이상에 달한다. 이스라엘은 이달 8일부터 2주 봉쇄령을 재개했다가 확산세가 충분히 잡히지 않자 오는 31일까지 연장했다. 신규 확진자는 지난 20일 1만명을 넘어섰다가 23일 4933명, 24일 3442명으로 줄어들다 전날 다시 8962명으로 올라섰다.

