야마하골프 "업계 최초 전 품목 무한 품질 보증 판매"

"전 품목 무한 품질 보증 판매."

오리엔트골프가 다음달 1일부터 골프 업계 최초로 야마하골프의 모든 클럽에 관한 품질을 보장하는 파격적인 행보를 시작한다. 2019년 이후 출시한 클럽이 대상이다. ‘단순 변심’까지도 교환과 환불을 해준다. 모든 대리점에서 골프채를 구매한 고객은 프리미엄 품질 보증서(사진)를 받는다. 3주 이내에 방문해 영수증과 품질 보증서를 제시하면 교환과 환불이 가능하다. 언택트 시대를 대비한 최고의 시스템이다.

제품 간 차액 발생 시 고객이 부담이다. "무엇보다 소비자가 좋은 제품을 안심하고 구매할 수 있어야 한다"는 이갑종 회장은 "일단 써보고 맞지 않으면 교체할 수 있어야 한다"며 "고객이 완벽하게 만족할 때까지 노력할 것"이라고 했다. 이어 "이번 품질 보증 판매는 그런 고민에서 비롯된 것"이라면서 "손해가 발생하더라도 우리가 모두 떠안을 일"이라고 강조했다. 자세한 내용은 홈페이지에 있다.