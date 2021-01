[포토]이창우 동작구청장, 어린이 교통안전 릴레이 챌린지 참여

어린이 보호 문화정착과 교통사고 예방에 대한 주민 공감대 형성하기 위해 동참... 1단 멈춤, 2쪽 저쪽, 3초 동안, 4고 예방 구호와 함께 어린이 교통사고 근절 메시지 전달

[아시아경제 박종일 기자] 동작구(구청장 이창우)가 ‘어린이 교통안전 릴레이 챌린지’에 참여했다.

‘어린이 교통안전 릴레이 챌린지’는 어린이 보호를 최우선으로 하는 문화 정착과 어린이 교통사고 예방에 대한 국민적 공감대를 형성하기 위해 행정안전부 주관으로 진행되고 있다.

릴레이 챌린지는 참여자가 안전슬로건을 표현한 팻말과 해시태그가 담긴 사진을 SNS에 공유하고 다음참가자 3명을 지명하는 방식이다.

이창우 동작구청장은 정순균 강남구청장으로부터 지명받아 이번 챌린지에 동참, ‘1단 멈춤! 2쪽 저쪽! 3초 동안! 4고 예방!’ 이란 팻말을 든 사진을 페이스북 등 SNS에 게재했다.

이와 함께 “보행자 교통사고 중 연령대별 비율을 살펴보면 만 12세 이하 어린이가 성인(만 19세 이상)보다 1.5배 높고, 특히 유치원생이나 초등학교 저학년(1~3학년)에서 약 65%가 발생한다”며 “어린이가 안전하게 자랄 수 있도록 교통안전 환경조성에 더욱 최선을 다하겠다”고 메시지를 전했다.

이창우 동작구청장은 다음 챌린지 참여자로 조우연 녹색어머니 연합회장, 오정희 동작혁신교육지구 학부모 분과장, 김규인 청소년의회 의장을 지목했다.

박종일 기자 dream@asiae.co.kr