경북도, 문체부 '전통한옥 브랜드사업'에 9곳 선정 … 가옥 7개소·마을 2곳

[아시아경제 영남취재본부 박동욱 기자] 경상북도는 문화체육관광부가 주관하는 '2021년 전통한옥 브랜드화 사업'공모에 전국에서 두 번째로 많은 전통한옥 9개소(개인한옥 7개소, 마을단위 2개소)가 선정됐다고 26일 밝혔다.

'전통한옥 브랜드화사업'은 매년 한옥체험업으로 지정돼 있는 개인 및 마을단위를 대상으로 문체부에서 공모·선정하는 프로젝트로, 선정된 업체는 전통음식·공예·한복·전통예절·고택 음악공연 등 다양한 주제의 체험프로그램을 운영하게 된다.

공모에 선정된 개별가옥은 개소당 최대 7500만원(국비 3000만원, 지방비 3000만원, 자부담 1500만원), 마을단위는 최대 9000만원(국비 3600만원, 지방비 5400만원)의 보조금을 지원받는다.

지금까지 경북도내 한옥체험업 등록업체 수는 매년 꾸준히 증가하는 추세로 2020년말 기준 400여 개소에 이르고 있다. 지난해 한옥체험 국·내외 이용객 현황은 코로나19의 여파로 주춤하고 있으나, 코로나19 상황이 나아지면 전통한옥을 찾는 여행객은 꾸준히 늘어날 것으로 예상된다.

김상철 경상북도 문화관광체육국장은 "우리도는 도내 각지에 전국 에서 가장 많은 400여개소의 한옥체험업 지정 업소를 보유하고 있다"면서 "코로나19에 따른 방역 수칙을 철저히 준수, 관광객들이 우리지역 한옥에서 유익하고 즐거운 추억을 만들 수 있도록 적극 지원하겠다"고 전했다.

◆ 다음은 문체부 '2021년 전통한옥 브랜드화 사업'에 선정된 경북도내 해당 장소다.

◇ 개인한옥 ▲안동 치암고택·이상루 ▲구미 신라불교초전지 ▲군위 남천고택 ▲청송 청송한옥민예촌 ▲봉화 기헌고택·권진사택 ◇마을단위 ▲안동 군자마을 ▲봉화 바래미마을

