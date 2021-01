금속노조 광주전남지부 “GGM 노동자 사망 재발 방지” 촉구

[아시아경제 호남취재본부 이관우 기자] 지난해에 이어 광주글로벌모터스(GGM) 공사 현장에서 또다시 노동자가 사고사를 당한 것과 관련, 지역 노동조합이 GGM 1대 주주인 광주광역시에 재발 방지를 촉구하고 나섰다.

민주노총 전국금속노동조합 광주전남지부는 25일 오후 광주시청 정문에서 기자회견을 열고 “광주형 일자리로 추진한 자동차 전문생산업체인 GGM이 노동자 죽음의 공장이 되고있다”고 운을 떼며 “GGM 1대 주주인 광주시는 이번 사고에 대해 공식 사과하고 박광태 GGM 대표이사 해임과 함께 종합적인 대책을 마련하라”고 촉구했다.

이들이 GGM이 노동자 죽음의 공장이라고 빗대어 표현한 이유는, 지난 23일 전남 함평 빛그린국가산업단지 내 GGM 도장공장에서 설비작업을 하던 50대 노동자가 추락해 숨지는 사고가 발생해서다. 이에 앞서 지난해 8월에는 같은 현장에서 노동자 1명이 고소작업대에 치어 숨졌다.

대표이사 해임 건의는, 잇따른 노동자 사망사고에도 GGM측의 예방대책이 미흡해 목숨을 앗아가는 사고가 재발된 책임을 묻는 요구로 해석된다.

금속노조 광주전남지부는 “GGM은 지난해 8월 노동자 사망사고 이후에도 예방대책을 소홀히 하는 등 안전불감증에 빠진 모습”이라며 “불과 5개월 만에 다시 사망사고가 일어나 ‘상행형 '일자리’를 헛구호로 만들고 있다”고 비난했다.

이들은 GGM 1대 주주인 광주시의 책임 있는 행동도 촉구했다.

금속노조 광주전남지부는 “광주시는 지난번 사망사고 사후 대책으로, ‘노사상생도시 광주의 기본 가치를 생명 존중에 두고 다시는 이런 일이 발생하지 않도록 관계기관과 함께 최선을 다하겠다’고 했다. 지난해 9월28일에는 광주광역시 산업안전보건지원조례가 제정됐다”면서도 “그런데도 또다시 노동자 사망 중대재해가 일어났다. 광주시는 ‘해당 담당자 처벌’이 아니라 ‘박광태 대표이사 해임’으로 책임을 물어야 할 것"이라고 규탄했다.

그러면서 “광주시는 이번 사고 조사뿐만 아니라 일상적인 노동안전에 대해 노동조합 및 시민사회 전문가가 참여하는 ‘안전보건지킴이단’ 등을 운영하며 산업안전보건지원조례가 현장에서 실질적으로 운영되도록 해야 할 것”이라고 덧붙였다.

