전남도, 코로나 예방접종 본격 대응 나섰다

‘코로나19 대응 협의체’ 첫 회의…협조체계 구축방안 등 논의

[무안=아시아경제 호남취재본부 윤자민 기자] 전남도가 코로나19 예방접종을 위한 협의체를 구성하고 본격적인 대응에 나섰다.

25일 도에 따르면 코로나19 백신 예방접종을 안전하고 신속하게 추진하기 위해 구성된 민관협력체계인 ‘코로나19 예방접종 대응 협의체’의 첫 회의가 이날 열렸다.

코로나19 예방접종 시행계획에 대해 설명이 이뤄졌으며 특히 우선접종 권장대상자 선정, 접종 후 이상반응 발생 시 대응체계 등 각 기관의 협조체계 구축방안과 역할에 대해 논의됐다.

참석자들은 코로나19 감염 우려가 큰 의료기관 종사자와 노인시설 등 집단시설 입소·종사자들을 우선 접종 대상자로 선정하는 방안도 고려해볼 필요성에 대해서 의견을 나눴다.

그동안 도는 ‘코로나19 예방접종 시행계획’을 수립했으며, 지역 의사회 등 전문가와 유관기관으로 ‘코로나19 예방접종 대응 협의체’를 구성해 코로나19 백신 접종의 차질없는 준비를 해왔다.

이 협의체는 송상락 전남도 행정부지사를 위원장으로, 전남도의원과 감염병관리지원단, 지방의료원, 지역의사회 등 전문가를 비롯해 제31사단, 소방본부, 경찰청, 교육청 등 유관기관 18명으로 꾸려졌다.

송상락 행정부지사는 “지속적인 협의체 회의를 통해 관계기관 간 긴밀한 협조와 대응체계를 구축하겠다”며 “도민들이 안심하고 백신을 맞을 수 있도록 백신 도착한 순간부터 최종 접종과 사후관리까지 모든 과정을 빈틈없이 준비하겠다”고 말했다.

호남취재본부 윤자민 기자 yjm3070@asiae.co.kr