문선영·이대희 교수 등 저작권위원 위촉

위원장으로는 최병구 전 문체부 종무실장 선임

문화체육관광부는 25일 한국저작권위원회 위원 열두 명을 위촉했다. 문선영 숙명여대 법학과 교수와 박지영 대전지방검찰청 차장검사, 심재훈 법무법인 혜명 변호사, 이대희 고려대 법학전문대학원 교수, 문철기 법률사무소 여산 변호사, 오혜자 청주초롱이네도서관 관장, 우진영 한국전통문화대 교수, 이규호 중앙대 법학전문대학원 교수, 이은우 법무법인 광장 변호사, 정지석 법무법인 남강 변호사, 차미영 한국과학기술원 전산학부 교수, 최병구 전 문체부 종무실장 등이다. 앞으로 저작권 분쟁의 알선?조정은 물론 저작권위탁관리업자의 수수료 및 사용료 요율(料率) 심의, 저작물 이용질서 확립 및 저작물의 공정이용을 위한 업무 등을 수행한다. 임기는 2024년 1월 24일까지 3년이다. 관계자는 "저작권 환경 변화에 적절하게 대응하고 다양한 이해관계를 균형 있게 반영할 수 있도록 학계, 법조계, 과학기술, 문화예술 등 각 분야 전문가들로 구성했다"고 설명했다. 한편 저작권위원회는 이날 전체회의를 열고 최병구 위원을 제5대 위원장으로 선임했다.

