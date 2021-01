"겨울 랜선여행으로 선물받으세요" … 경북도, '소福소福' 이벤트

[아시아경제 영남취재본부 박동욱 기자] 경상북도는 25일부터 2월7일까지 14일간 코로나19로 여행을 계획하지 못하는 아쉬움을 달랠 수 있는 특별이벤트를 진행한다고 밝혔다.

이벤트에 참가하면 소의 해를 맞아 안전여행의 복을 담고 있다는 의미의 선물꾸러미 '소福소福 희망함'을 받을 수 있다.

참가방법은 경북나드리 인스타그램에 팔로우를 한 후 경북의 겨울 비대면 여행지 23선 중 가보고 싶은 곳을 하나 선택, 코로나19가 잠잠해지면 함께 가고 싶은 사람 한 명을 태그해서 가고 싶은 이유를 댓글로 남기면 된다.

경북문화관광공사는 댓글 중에서 50개를 선정해 태그된 사람 등 총 100명에게 안전여행 방역키트(KF94 마스크 5개, 마스크 목걸이, 손소독제)와 축제달력, 캘리그라피 양초, 온누리상품권 3만원 등으로 구성된 선물 꾸러미를 제공한다.

이번 이벤트는 SNS를 통해 소통하는 최근 트렌드를 적극 반영, 인스타그램에서 직접 자신이 가고 싶은 여행지를 선택하고 그에 대한 이유, 함께 가고 싶은 사람의 사연을 댓글로 남기도록 해 SNS 이용자가 콘텐츠를 생산하는 방식으로 진행된다.

김상철 경상북도 문화관광체육국장은 "이번 이벤트는 코로나19를 극복하고 안전하게 여행할 수 있길 바라는 희망의 메시지 전달과 경북의 겨울여행지 23개소를 소개하는 뜻을 담아 진행한다"며 "많은 분들이 이벤트에 참여해 경북의 관광지도 알고 푸짐한 선물도 받아가기를 바란다"고 전했다.

◇ 경북 겨울 비대면 여행지 23선(추천여행)

▲포항 이가리닻전망대(일출시간에 인생샷 찍기) ▲경주 감포 깍지길(해국길 벽화따라 걷기) ▲김천 사명대사공원(평화의 탑에서 야경사진 찍기) ▲안동 예끼마을(갤러리 구경 후 맷돌커피 마시기) ▲구미 연악산 산림욕장(황톳길 걷기) ▲영주 소백산국립공원(비로봉 정복하기) ▲영천 임고서원(전망대에서 한옥 뷰 만끽하기) ▲상주 백화산 호국의 길(물길과 나란히 트레킹) ▲문경 고모산성(토끼와 달 야경) ▲경산 동의한방촌(한약테라피 체험) ▲군위 화산마을(구름위에 올라 선 기분) ▲의성 고운사(고즈넉한 탬플스테이) ▲청송 얼음골(겨울왕국 구경) ▲영양 죽파리 자작나무 숲(피톤치드 힐링) ▲영덕 관어대(겨울바다 감상) ▲청도 신화랑풍류마을(화랑체험) ▲고령 지산동 고분군(능선산책) ▲성주 성주호둘레길(숲, 호수따라 드라이브) ▲칠곡 가산산성(한티 순례길 걷기) ▲예천 소백산하늘자락공원(전망대 전경) ▲봉화 분천 산타마을(산타체험) ▲울진 촛대바위(7번국도 해안드라이브) ▲울릉 신령수길(산길 트레킹)

영남취재본부 박동욱 기자 pdw1201@asiae.co.kr