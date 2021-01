광주시, 28일 대기환경관리 시행계획 온라인 공청회 개최

[아시아경제 호남취재본부 박선강 기자] 광주광역시는 오는 28일 오후 2시 온라인으로 ‘대기환경관리 시행계획 공청회’를 개최한다고 25일 밝혔다.

이번 공청회는 정부의 코로나19 방역수칙에 따라 비대면 온라인 방식으로, 대기환경관리 시행계획의 주요내용에 대한 설명 및 전문가 토론, 시민의견 청취 등으로 진행된다.

관심 있는 시민은 누구나 유튜브 ‘국제기후환경센터’ 채널에서 실시간 시청하고 참여할 수 있다.

생중계에 참여하지 못한 경우, 온라인으로 국제기후환경센터 소통게시판을 통해 내달 4일까지 자유롭게 의견을 제시할 수 있다. 제시된 의견은 적극 검토해 시행계획에 반영할 예정이다.

나해천 시 대기보전과장은 “대기오염원을 체계적으로 관리해 대기오염으로부터 시민 건강을 보호하고 쾌적한 생활환경을 조성하기 위한 대기환경관리 시행계획에 관심을 갖고 공청회에 많이 참여해주기를 바란다”고 말했다.

한편, 대기환경관리 시행계획은 ‘대기관리권역의 대기환경개선에 관한 특별법’에 따라 수립된 ‘대기환경관리 기본계획(2020년4월 환경부)’에 대한 후속 조치로, 대기오염물질 배출량 산정, 대기환경 모델링, 부문별(산업·수송·생활) 배출량 전망, 배출시설 총량관리 등 미세먼지 시책을 종합적이고 체계적으로 추진하기 위한 목표와 기본방향 설정, 전략을 담는 대기환경관리에 관한 계획수립을 목표로 하고 있다.

