▲최홍제씨 별세, 최홍석, 최유정(아시아경제 편집부 차장)씨 형제상 =25일 포항 세명기독병원 장례식장 3층 1호실, 발인 27일 오전 7시, 050-43182-3568

심나영 기자 sny@asiae.co.kr