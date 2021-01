경기소방본부, 지난해 심정지환자 598명 살렸다

[아시아경제(수원)=이영규 기자] 경기도 119구급대가 지난해 코로나19로 구급 출동건수가 줄어든 가운데 심정지 환자 598명을 살린 것으로 나타났다. 이는 같은 기간 전국 심정지 환자 2927명의 20%에 육박하는 수치다.

경기도소방재난본부는 119구급대가 지난해 63만6131건 출동해 37만1522명의 환자를 이송했다고 25일 밝혔다. 1일 평균 1743건 출동해 1018명의 환자를 이송한 셈이다. 이는 2019년과 비교할 때 출동 건수는 5.9%(3만9855건), 이송 인원은 14%(6만636건) 줄어든 것이다.

감소 원인은 코로나19 확산에 따른 사회적 거리두기로 외출을 자제하고 병원 방문을 기피했기 때문으로 분석됐다.

다만 심정지 환자(7277명)는 전년대비(6831명) 6.5% 증가한 것으로 집계됐다.

유형별 출동현황을 보면 질병환자가 24만1511명으로 가장 많았다. 이어 사고부상 7만8216명, 교통사고 4만1232명 순이었다. 질병환자 중에는 고혈압이 10만7250명(44.4%)으로 1위를 차지했다. 당뇨(6만3550명)와 심장질환(2만8101건)이 뒤를 이었다.

한편 경기소방본부는 경기도의 전폭적인 예산 지원으로 확진자 음압형 이송장비 및 구급차 내부 소독장비, 구급대원 방호복 등 감염병 대응 장비를 전국 최대 규모로 확보해 2차 감염차단과 코로나19 대응에 적극 활용한 것으로 나타났다.

