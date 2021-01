성남시, 올해 75개 中企 해외시장 개척 지원한다

[아시아경제(성남)=이영규 기자] 경기 성남시가 올해 75개 중소기업을 대상으로 해외시장 개척단을 운영한다.

성남시는 오는 4월부터 11월까지 기수별 10~15개 업체를 대상으로 모두 6차례에 걸쳐 온라인 수출상담회를 개최한다고 25일 밝혔다.

시는 이 기간동안 세계 10개국, 12개 도시의 바이어들과 화상(zoom)을 통해 기업별 주력 상품 수출 상담을 주선하게 된다.

코로나19 사태 종식되면 현지 파견도 진행한다.

기수별 지역 상담을 보면 ▲1기(4월19~23일) 러시아 모스크바ㆍ상트페테르부르크, 카자흐스탄 알마티 ▲2기(5월 중) 한국무역협회 데이터베이스를 활용한 세계 시장 ▲3기(9월27~10월1일) 터키 이스탄불, 아랍에미리트(UAE) 두바이 ▲4기(10월 중) 말레이시아, 인도네시아 ▲5기(10월 말) 폴란드 바르샤바, 체코 프라하 ▲6기(11월8~16일) 베트남 호치민ㆍ하노이, 태국 방콕 등이다.

1기 참여 기업은 이달 25일부터 다음 달 3일까지 신청하면 된다. 2기는 2월 중, 3~6기는 6월 중에 모집한다.

신청은 성남시 홈페이지(새소식)를 참조하면 된다.

시는 참여 기업에 화상 상담장, 바이어 섭외비, 통역비 등을 지원한다.

시 관계자는 "지난해 코로나19 사태 속에서도 55개 중소기업이 참여한 해외시장 개척단의 온라인 수출상담회를 지원해 1만7265달러(189억원) 상당의 수출 계약을 맺는 성과를 올렸다"고 전했다.

