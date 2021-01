인질범 대응해 시간 벌어준 中 여기자…중학생 구했다

[아시아경제 나한아 기자] 24일 중국 웨이보(微博·중국판 트위터)에는 윈난(雲南)성 쿤밍(昆明)의 인질범 사건 현장에서 용기를 내 인질범에게 다가간 여기자가 화제에 올랐다.

지난 22일 쿤밍시 윈난사범대 실험중학교 정문에서 인질범인 왕모(56)씨는 갑자기 7명을 흉기로 찌른 뒤 현장에서 중학생 1명을 인질로 잡아끌고 갔다.

인질범은 경찰이 접근하자 중학생의 목에 칼을 대며 인질극을 벌였다. 그러면서 인질범은 남성이 아닌 여기자와 10분간 인터뷰를 하고 싶다고 요청했다.

이에 윈난 TV라디오에서 최근 기자증을 받은 신참 여기자가 현장에 투입돼 인질범과 3m 거리에서 얘기를 나누고 달래면서 시간을 끌었다.

이 여기자는 인질범에게 가까이 접근해 물병을 건네기도 하면서 인질로 잡힌 중학생을 칼로 찌르지 못하도록 설득했다.

경찰은 여기자가 시간을 끌어준 사이에 저격수를 투입해 인질범을 사살했다.

한 목격자는 "총소리가 나자 인질로 잡힌 소년과 파란 옷의 여기자가 급하게 계단 아래로 피신했고 경찰들이 인질범을 잡기 위해 몰려왔다"라고 말했다.

윈난 기자협회 측은 "이 여기자는 인질범의 흥분을 가라앉히기 위해 쉴새 없이 대화하면서 경찰이 인질범을 사살할 기회를 찾는 데 큰 도움을 줬다"라고 전했다.

이 사실을 접한 중국 누리꾼들도 위험한 상황에서 용감하게 대처한 여기자에게 칭찬을 쏟아냈다.

웨이보의 관련 조회 건수는 1억5천만 건에 달했고 칭찬 일색의 댓글도 2만 건 넘게 달렸다.

한 누리꾼은 "처음에 동영상을 봤을 때 기자로 가장한 경찰 협상 전문가로 알았는데 진짜 여기자라는 걸 알고 나서 깜짝 놀랐다"라고 말했다.

한편 윈난사범대 실험중학교는 피해자들을 위해 촛불을 켜는 등 추모 행사를 했으며 이번 사건으로 충격을 받은 재학생들을 위해 단체 심리 상담을 진행하기로 했다.

