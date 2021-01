대구시, '안전속도 5030' 도심 통행 전면 재편 … 일반도로 50㎞ 이내 주행

3월까지 교통표지판·노면표시 정비 … 4월부터 시행

[아시아경제 영남취재본부 박동욱 기자] 지역 269개 도로(세부 831개 구간)에 대한 '안전속도 5030' 제한속도를 확정한 대구시는 3월까지 속도표지판, 노면표시 등 교통안전시설물을 정비한 뒤 4월부터 도로 차량속도를 재편한다고 24일 밝혔다.

'안전속도 5030'은 일반도로는 시간당 50㎞, 주택가·이면도로는 30㎞ 이내로 차량속도를 제한, 차 중심에서 사람 우선으로 우리나라 교통정책의 근간을 바꾸는 범정부차원의 교통안전대책이다. 2019년 4월 도로교통법 개정에 따라 올해 4월 전면 시행을 앞두고 있는 정책이다.

'대구 안전속도 5030'은 신천대로(80㎞), 달구벌대로·동대구로·신천동로·앞산순환도로(이상 60㎞) 등 자동차전용도로와 순환기능을 갖는 일부 도로는 현행 속도 유지 또는 60㎞ 이상으로 허용하되, 나머지 도로는 50㎞ 이내로 제한하는 것을 주요 골자로 하고 있다.

주택가·이면도로는 현행과 같이 30㎞로 유지하면서, 속도관련 교통안전시설물을 추가 설치해 운전자가 보다 명확하게 제한속도를 알 수 있도록 하여 보행자 안전을 확보해 나갈 계획이란 게 대구시의 설명이다.

윤정희 대구시 교통국장은 "나와 가족, 나아가 시민 모두가 교통사고로부터 안전한 교통환경을 조성하는 '안전속도 5030'에 시민 여러분의 큰 관심과 적극적인 동참을 부탁드린다"고 강조했다.

한편, '안전속도 5030'은 차량속도를 10㎞만 줄여도 보행자의 사망 가능성이 30%나 줄게 되어, 현재 47개국에서 시행중이다. 우리나라에서도 지난해 시행한 부산의 경우, 같은 기간 대비 교통사고 사망자가 43% 감소한 것으로 나타났다.

