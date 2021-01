거제 해상서 부산 선적 어선 침몰…해경 "7명 구조, 3명 수색 중"(종합)

[아시아경제 이정윤 기자] 23일 오후 3시 57분께 경남 거제시 남부면 갈곶도 남동쪽 1.11㎞ 해상에서 339톤급 부산시 영도구 선적 어선 127대양호가 침몰돼 해양경찰이 구조작업을 벌이고 있다.

통영해양경찰서는 해상교통관제센터(VTS)를 통해 신고를 접수하고 경비정 등 11척과 항공기 2대 등을 현장에 급파했다.

당시 선박에는 한국인 9명, 인도네시아 1명 등 총 승선원 10명이 타고 있었고 이 중 7명은 현장에서 구조됐다. 해경은 구조자들은 의식이 있는 상태로 인근 병원으로 이송됐다고 전했다.

해경은 나머지 승선원 3명을 찾기 위해 수색을 진행하며 사고 원인을 파악하고 있다.

전해철 행정안전부 장관은 "해경, 해군과 부산시, 영도구, 경남도, 거제시 등 모든 행정력을 동원해 인명 수색·구조에 총력을 다할 것과 구조대원의 안전 확보에 전력을 기울일 것"을 당부하고 선원 명부를 파악해 가족들에게 알리고 현장 방문 등 지원에도 최선을 다하라고 지시했다.

