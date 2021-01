중국 동포들 간 말다툼하다 칼부림…경찰, 용의자 추적 중

현장서 1명 검거, 달아난 또 다른 용의자 추적 중

[아시아경제 유병돈 기자] 서울 한복판에서 남녀 2명이 흉기에 찔려 사망하는 사건이 발생해 경찰이 추적에 나섰다.

서울 영등포경찰서는 22일 영등포구 대림동 소재 한 식당 앞에서 흉기로 두 사람을 살해한 중국 동포 남성 A씨를 추적 중이라고 23일 밝혔다.

경찰에 따르면 A씨는 피해자 일행과 말다툼을 벌이며 몸싸움을 하던 도중 소지하고 있던 흉기로 두 사람을 찔러 살해한 혐의를 받고 있다.

경찰 조사결과 숨진 남성은 중국 동포로 확인됐고, 숨진 여성의 신원은 아직 밝혀지지 않았다. 이들은 인근 주민들의 신고로 119에 의해 심폐소생술을 받으며 병원으로 이송됐지만 끝내 숨졌다.

현장에 출동한 경찰은 범행 현장에 있던 A씨의 친구 50대 중국 동포 1명을 검거했으며, A씨를 추적하고 있다.

경찰은 주변 건물의 폐쇄회로(CC)TV와 차량 블랙박스, 현장에서 검거한 남성을 상대로 사건 경위 등을 조사하고 있다.

