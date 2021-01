한동훈 "유시민 몰라서 거짓말 한 것 아냐"… "이미 발생한 피해 필요한 조치할 것"

[아시아경제 최석진 기자] 한동훈 검사장이 22일 유시민 노무현재단 이사장이 전날 자신이 제기했던 '검찰의 재단 계좌 사찰' 의혹이 사실이 아니었다며 사과한 것과 관련 "이미 발생한 피해에 대해 필요한 조치를 검토하겠다"는 입장을 밝혔다.

특히 한 검사장은 유 이사장이 '사찰 의혹'이 사실이 아니라는 걸 몰라서 거짓말을 한 것이 아니라 자신에 대한 검찰수사심의위원회가 열리는 날 수사심의위에 불리한 영향을 줄 의도로 자신을 음해한 것이라며 강한 불만을 드러냈다.

한 검사장은 이날 오후 입장문을 통해 먼저 "저는 반부패강력부장 근무시 유시민 이사장이나 노무현재단 관련 계좌추적을 하거나 보고받은 사실이 없다"고 다시 한 번 강조했다.

이어 "제가 여러 차례 사실을 밝혔음에도 유 이사장은 지난 1년간 저를 특정한 거짓선동을 반복해 왔다"며 "저는 이미 큰 피해를 당했고, 유 이사장의 거짓말을 믿은 국민들도 이미 큰 피해를 당했다"고 호소했다.

한 검사장은 "유 이사장은 지난해 7월 24일 저에 대한 수사심의회 당일 아침에 맞춰 방송에 출연, 저를 특정해 구체적인 거짓말을 했다"며 "'유시민 이사장이 한동훈의 이름과 시기까지 특정해 방송에서 공개적으로 말하니 사실이겠지'라고 대중을 선동하고, 저의 수사심의회에 불리하게 영향을 주겠다는 의도였을 것"이라고 말했다.

이어 "유 이사장은 잘 몰라서 거짓말을 한 것이 아니라, 자신의 막강한 영향력을 이용해 저를 음해한 것"이라고 강한 불만을 드러냈다.

한 검사장은 "유 이사장은 그런 구체적인 거짓말을 한 근거가 무엇이었는지, 누가 허위정보를 제공했는지 밝혀야 한다"며 "유 이사장이 늦게라도 사과한 것은 다행이지만, 부득이 이미 발생한 피해에 대해 필요한 조치를 검토할 것"이라고 밝혔다.

앞서 유 이사장은 2019년 12월 유튜브 방송 '유시민의 알릴레오'에서 "어느 경로로 확인했는지 지금으로서는 일부러 밝히지 않겠지만 노무현재단의 주거래은행 계좌를 검찰이 들여다본 사실을 확인했다"고 밝혔다.

이후에도 유 이사장은 라디오 방송에 나와 "한동훈 당시 반부패강력부장이 조국 사태 와중에 제가 알릴레오를 진행했을 때 대검에서 실시간으로 모니터링 했다"며 "관심 없다는 건 거짓말이다. 그래서 '얘 이대로 놔두면 안 될 것 같다. 뭔가를 찾자'해서 노무현재단 계좌도 뒤진 것 같고…"라고 발언하는 등 계속 의혹 제기를 이어갔다.

또 검찰의 채널A 사건 수사심의위가 열린 작년 7월 24일에는 라디오 방송에서 채널A 사건 연루 의혹을 받던 한 검사장을 지목하며 "한동훈 검사가 있던 (대검) 반부패강력부 쪽에서 (노무현재단 계좌를) 봤을 가능성이 높다고 판단했다"고 말했다.

하지만 유 이사장은 이날 재단을 통해 배포한 입장문에서 "누구나 의혹을 제기할 권리가 있지만, 그 권리를 행사할 경우 입증할 책임을 져야 한다"며 "그러나 저는 제기한 의혹을 입증하지 못했다. 그 의혹은 사실이 아니었다고 판단한다"고 밝혔다.

이어 "무엇보다 먼저, 사실이 아닌 의혹 제기로 검찰이 저를 사찰했을 것이라는 의심을 불러일으킨 점에 대해 검찰의 모든 관계자들께 정중하게 사과드린다"며 "사과하는 것만으로 충분하리라 생각하지 않으며, 어떤 형태의 책임 추궁도 겸허히 받아들이겠다"고 밝혔다.

한편 유 이사장의 이 같은 의혹 제기에 대해 법치주의 바로세우기 행동연대는 지난해 8월 유 이사장을 명예훼손 및 공무상 비밀누설 혐의로 검찰에 고발했다. 현재 해당 사건은 서울서부지검 형사1부에서 수사 중이다.

