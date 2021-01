양산시 “평생학습 안전하게 즐기세요” … 영상서비스 추진

강사 및 활동가 모집·양성 … 지역 특색 콘텐츠 공유

[아시아경제 영남취재본부 이상현 기자] 경남 양산시가 감염 우려가 없는 비대면 학습을 지원하기 위해 ‘평생학습 영상서비스’사업을 추진키로 해 주목받고 있다.

평생학습 영상서비스는 유튜브 등 영상매체를 활용해 누구나 쉽게 평생학습에 참여하는 사업이다. 단순 강좌는 물론 지역정보와 강사정보 등이 담길 예정이다.

시는 사업의 원활한 추진을 위해 전문 강사 및 활동가를 모집해 양산만의 지역 특색을 살린 콘텐츠 및 프로그램을 제작해 공유할 예정이다.

강사 및 활동가로 활동하고 싶은 시민은 내달 8일까지 양산시 교육체육과를 방문하거나 이메일로 접수하면 된다. 자세한 사항은 양산시평생학습센터의 공지사항에 게재된 공고를 참고하면 된다.

최단오 교육체육과장은 “코로나19가 안정기에 접어들더라도 영상서비스를 통해 평생학습을 쉽고 지속적으로 접할 수 있는 만큼 양질의 서비스 제공을 위해 최선을 다하겠다”며 “많은 시민이 평생학습을 경험하고 자아실현에 도움이 되길 바란다”고 말했다.

영남취재본부 이상현 기자 lsh2055@asiae.co.kr