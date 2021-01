"착한가격으로 만날 수 있다" … 농특산물 쇼핑몰 'e경남몰'

구매고객 대상 10% 할인쿠폰, 한우·한돈 등 다양한 경품행사

[아시아경제 영남취재본부 박새얀 기자] 경남도 농특산물 쇼핑몰 'e경남몰'에서 25일부터 2월 14일까지 설 특별 온라인 특판전을 진행한다.

신종 코로나바이러스감염증(코로나19)으로 판매에 어려움을 겪고 있는 농·축·수산물 판로 확대를 위한 것이다.

이번 특판전은 e경남몰에 입점한 추천상품과 전 시·군 우수 농특산물 등 300개 업체의 1000개 농·축·수산물 전 품목을 대상으로 한다.

우수한 농·축·수산물을 판매가 대비 10% 이상 할인된 가격 등 저렴한 가격으로 만나볼 수 있다.

전통 시장상품 구매고객 150명에게는 온누리 모바일상품권 지급한다.

또 2만원 이상 구매고객 중 추첨을 통해 한우 세트 등 다양한 경품을 증정한다.

이정곤 도 농정국장은 "설 명절을 맞아 코로나19 확산으로 큰 어려움을 겪고 있는 농어민들이 조금이나마 시름을 덜 수 있도록 도민의 적극적인 참여를 부탁드린다"고 말했다.

