안개로 뒤덮인 한반도…"가시거리 200m, 운전 주의"

수도권·충청·전라권 가시거리 200m

항공기 운항 일정 확인해야

[아시아경제 한진주 기자] 22일 수도권과 전국 대부분 지역에 짙은 안개가 껴 운전에 주의해야 한다.

기상청은 22일 수도권과 충청권, 전라권, 제주권 등에 가시거리 200m 이하의 짙은 안개가 낀 곳이 있다고 밝혔다. 동해안을 제외한 전국 대부분 지역에는 가시거리 1km 미만의 안개가 껴 있다.

오전 10시 기준 주요 지점 가시거리는 충청 홍성·예산 100m, 전북 정읍 110m, 전남 목포·선유도(군산) 130m, 충북 증평 140m, 세종 고운 140m, 충남 아산 160m, 제주(유수암) 170m 등이다.

이날 오전까지 전국 대부분 지역에 짙은 안개가 끼겠고 낮 동안에도 엷은 안개가 이어지는 곳이 많아 출퇴근 교통 안전과 건강관리에 유의해야 한다.

안개로 인해 항공기 운항에도 차질이 생길 수 있어 운항 정보를 확인해야 한다. 현재 인천, 김해, 대구, 무안, 청주공항에 저시정 경보가 발효됐다.

22일 전국이 흐리고 서해남부해상에서 동진하는 구름대의 영향으로 전라권과 경남권, 제주도는 빗방울이 떨어지는 곳이 있겠다.

한편 기상청은 강원 영동 산지에는 22일 오후부터 24일 오후까지 많은 눈이 올 것이라고 예보했다. 기상청은 대설특보 발효를 검토중이다.

기상청은 "대설로 인한 비닐하우스 붕괴가 발생하지 않도록 눈을 자주 치우고, 방문 차량은 안전사고에 대비해야 한다"고 말했다.

한진주 기자 truepearl@asiae.co.kr