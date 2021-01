페이스북, '트럼프 계정 영구정지' 감독위 안건에 올린다

[아시아경제 권재희 기자] 세계 최대 사회관계망서비스(SNS) 페이스북이 최고결정기구인 감독위원회에 도널드 트럼프 전 대통령의 계정을 영구정지할지에 대한 안건을 올리기로 했다.

21일(현지시간) 월스트리트저널(WSJ)에 따르면 페이스북은 이날 플로그를 통해 트럼프 전 대통령의 계정을 영구정지시킨 결정을 감독위원회에 회부하기로 했다고 밝혔다.

감독위원회는 페이스북이 지난 2016년 미 대선 당시 러시아의 미국 대선 개입을 방치한다는 비난을 받자 마크 저커버그 페이스북 최고경영자(CEO)가 제안해 설치한 감독기구다. 일종의 '소셜미디어 대법원'으로 페이스북의 콘텐츠 삭제 결정을 무효화 할수도 있는 독립적이고 구속력있는 결정을 내릴 수 있도록 했다. 감독위원회는 인권, 표현의자유 등 각 분야 외부 전문가 20여명으로 구성됐다.

이달 초 페이스북은 극우단체 및 트럼프 지지자들의 의회의사당 습격사건 이후 폭력을 조장한다는 이유로 트럼프 전 대통령의 계정을 무기한 정지시킨 바 있다.

이에 대해 닉 클레그 페이스북 글로벌 담당 대표는 지난 6일 "이는 필요한 조치였으며 옳은 것"이라는 입장을 밝혔다.

감독위원회는 앞으로 5인의 패널을 구성해 최대 90일간 트럼프 전 대통령이 이전에 올린 폭동 관련 게시물들이 페이스북의 콘텐츠 규정과 가치를 위반했는지 따져볼 예정이다.

페이스북의 게시물 삭제 결정이 국제 인권 기준을 충족했는지도 판단할 예정이라고 WSJ은 전했다.

이 기간동안 트럼프 전 대통령은 패널들에게 왜 페이스북 계정 정지 결정이 취소돼야 한다고 생각하는지를 담은 진술서를 제출할 수 있다. 일반인도 의견 개진이 가능하다.

감독위의 결정이 내려지면 저커버그 CEO를 포함한 페이스북의 누구도 이를 번복할 수 없다.

페이스북은 감독위의 결정이 나올 때까지 트럼프 전 대통령의 계정을 계속 정지시켜두기로 했다.

WSJ은 트럼프 전 대통령 계정의 영구정지 문제가 지난해 출범한 감독 위원회가 지금까지 다룬 이슈 중 가장 큰 안건이 될 것이라고 전했다.

트럼프 전 대통령의 페이스북 계정에는 3500만여명의 팔로워가, 인스타그램 계정에는 거의 2500만명에 달하는 팔로워가 있다.

트럼프 전 대통령은 내란 선동 혐의로 상원에서 2차 탄핵 심판 절차 진행을 앞두고 있다.

