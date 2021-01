성남시 '청년 일자리 경험사업' 참여자 70명 모집

[아시아경제(성남)=이영규 기자] 경기 성남시가 청년 일자리 경험사업 참여자 70명을 모집한다. 지난해보다 20명이 늘었다.

성남시는 이달 22일부터 다음 달 15일까지 '청년 일자리 경험사업' 참여 희망자 70명을 선발한다고 밝혔다. 이번 사업은 미취업 청년에게 실무경험과 진로 탐색의 기회를 제공하기 위해 시행하는 사업이다.

시는 코로나19로 어려움을 겪는 청년들의 일자리 확충을 위해 지난해보다 참여 인원을 20명 늘렸다.

시는 이 사업에 10억7000만원을 투입하며, 시청ㆍ출연ㆍ민간위탁기관 내 23개 부서를 통해 24개 분야의 공공일자리를 마련했다.

참여자는 기록관 업무 지원(시 행정지원과), 창의융합 미래교육 매니저사업 지원(분당야탑청소년수련관), 청년 커뮤니티 지원(청년지원센터) 등 분야에서 근무하게 된다.

각 부서 추진 사업별로 다음 달부터 6~10개월 하루 4~8시간 근무한다.

성남시 생활임금 시급 1만500원을 적용한 급여액이다. 주휴 수당 등을 합쳐 하루 6시간 근무 기준 월 180만원 정도를 받게 된다.

사업 기간에 취업을 위한 직무교육도 진행된다.

참여 희망 18~34세 성남 거주자는 성남시 홈페이지(시정소식→채용공고)에 있는 사업 부서별 지원 자격, 실무 내용 등을 확인한 뒤 신청서를 접수하면 된다.

