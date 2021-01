주한미군 관련 코로나 환자 10명 늘어…누적 646명

[아시아경제 최대열 기자] 주한미군사령부는 신종 코로나바이러스감염증(코로나19) 확진환자가 10명 늘었다고 21일 밝혔다.

신규 환자 10명 가운데 3명은 한국에 있다가 감염됐다. 용산 미군기지를 다녀간 미 국방부 소속 군무원, 다른 국방부 직원의 배우자, 군산 미군기지에 소속된 장병 등이다.

나머지 확진자 7명은 이달 6일에서 20일 사이 미 정부 전세기 혹은 민간 항공편을 이용해 한국에 입국한 주한미군 관계자들이다. 확진자 가운데 5명은 입국 직후 받은 코로나19 검사에서 양성 판정을 받았다. 나머지 2명은 의무격리 해제 전 받은 검사에서 확진됐다. 이날 기준 주한미군 관련 전체 누적 확진자는 646명으로 늘었다.

