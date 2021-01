무안군, 평생교육 프로그램 ‘군민 강사’ 모집

집중 모집기간 운영하여 강사 POOL 구축

[아시아경제 호남취재본부 오환주 기자] 전남 무안군(군수 김산)은 평생교육 프로그램 추진을 위한 군민 강사를 모집한다고 21일 밝혔다.

군은 이번에 모집된 강사를 중심으로 강사 POOL을 구축하고, 군에서 실시하는 평생교육 프로그램에 군민 강사를 적극 활용하겠다는 계획이다.

집중 모집기간은 내달 15일까지이며 이후에도 수시 모집을 통해 폭넓은 강사를 확보해 평생교육 프로그램 다양화에 힘쓸 예정이다.

앞으로도 군민을 대상으로 희망 프로그램 조사를 통해 강사를 모집하고 지역경제 활성화와 강사 역량 강화에도 노력할 방침이다.

김산 군수는 “군민 강사가 활성화 되면 배움을 나누고 나눔을 배우는 평생학습 도시로 한걸음 나아가는 계기가 될 것”이라며 “우수한 역량을 갖춘 군민들의 많은 참여를 바란다”고 말했다.

강사등록을 희망하는 군민들은 군 홈페이지 온라인 등록 또는 군청 자치행정과로 문의하면 된다.

