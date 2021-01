조규일 진주시장, 코로나19 '안전 숙소' 운영 점검

진주시 안전 숙소, 작년 3월부터 해외입국자 등 2321명 이용



[아시아경제 영남취재본부 최순경 기자] 조규일 진주시장은 신종 코로나바이러스감염증(코로나19) 확산 방지 시책으로 운영하는‘안전숙소’를 방문해 시설 및 운영 상황을 점검했다고 21일 밝혔다.

조 시장은 시설 내 방역 조치상황, 이용자에게 제공되는 편의 물품, 입·퇴실 진행 절차 등을 점검하고 현장 근무자의 노고를 격려했다.

전국 최초로 지난해 3월부터 운영하는 진주시 안전 숙소는 해외입국자 등이 진단검사 후 결과가 통보될 때까지 임시로 대기하는 숙소로, 시내 호텔을 임대해 시청 공무원들이 24시간 교대 근무를 하며 숙소 이용자를 관리·지원하고 있다.

지난해 3월 시가 집단발생 지역 출신 대학생의 안전한 학교생활을 위해 이들에게 배려검사를 하고 검사 결과가 나올 때까지 머무르는 곳이 안전 숙소다.

이후에는 주로 유학생을 비롯한 해외입국자들, 지역 내 집단감염 발생 시 시급히 검사받고 임시격리가 필요한 시민들에게도 제공됐다.

지금까지 해외입국자 2076명, 국내 집중 발생지역 대학생 185명, 기타 이용자 60명으로 총 2321명이 안전 숙소를 이용했다.

진주시 관계자는 "해외 입국 관련 확진자 4명이 배려검사 후 안전 숙소 대기 중에 양성판정을 받았다"고 밝혔다.

진주시 안전 숙소는 전액 시비로 운영되며, 해외입국자 교통편의 제공과 함께 지역 내 코로나19 확산 방지를 위해 선제적으로 추진한 시책으로 평가받고 있다.

영남취재본부 최순경 기자 tkv0122@asiae.co.kr