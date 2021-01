[아시아경제 박종일 기자]오승록 노원구청장은 20일 오후 4시30분 구청장실에서 열린 2021. 희망온돌 따뜻한 겨울나기 성금 전달식에 참석했다.

이날 김종만 전 노원구서비스공단 이사장은 어려운 이웃들에게 도움이 되길 바란다며 성금 300만원을 전달했다.

전달식은 오승록 구청장과 김종만 전 서비스공단이사장이 참석한 가운데 성금 전달식, 기념촬영 순으로 진행됐다.

한편, 노원구는 지난 12월 8일부터 2021 희망온돌 따뜻한 겨울나기 사업을 본격 추진하면서 작년 모금액 대비 5% 상향된 23억을 목표로 사업을 이어가고 있다.

올해 사업은 2월 15일까지며 현재 성금 모금액은 97.9%, 성품 모금액은 102.8%로 목표를 초과했다.

오승록 노원구청장은 “어려운 이웃을 잊지 않고 도움을 주셔서 감사하다”며 “소중한 성금은 꼭 필요한 곳에 쓰일 수 있도록 하겠다”며 고마움을 전했다.

박종일 기자 dream@asiae.co.kr