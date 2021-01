오후 6시 기준 확진자 323명…어제보다 3명 감소

수도권 248명·비수도권 75명

대전·세종은 신규 확진자 없어

[아시아경제 한진주 기자] 국내 신종 코로나바이러스 감염증(코로나19) 신규 확진자가 감소세를 나타내고 있지만 300명대 수준을 유지하고 있다.

20일 방역당국과 서울시 등 각 지방자치단체에 따르면 이날 0시부터 오후 6시까지 전국에서 코로나19 양성 판정을 받은 신규 확진자는 총 323명으로 집계됐다. 전날 같은 시간에 집계된 326명보다 3명 줄었다.

확진자 분포 지역은 수도권이 248명(76.8%), 비수도권이 75명(23.2%)이다. 시도별로는 경기 117명, 서울 108명, 인천 23명, 경남 14명, 부산 13명, 경북 8명, 대구·강원·충남 각 7명, 충북 5명, 제주 4명, 울산·광주·전남 각 3명, 전북 1명이다. 대전과 세종에서는 확진자가 나오지 않았다.

21일 0시 기준 신규 확진자는 더 늘어난 300명대 후반에서 400명 안팎에 이를 것으로 보인다. 19일에는 오후 6시 이후 자정까지 78명 늘어 총 404명의 확진자가 나왔다. 일 1000명 대 확진자가 지속됐던 3차 대유행이 조금씩 꺾이는 모양새다.

1월 신규 확진자는 1027명에서 300명 후반대까지 감소했다. 최근 일주일 하루 평균 신규 확진자 수는 474명이다. 사회적 거리두기 단계의 기준이 되는 지역발생 확진자 수는 일평균 445명이다.

주요 감염 사례를 보면 개신교 선교단체 인터콥이 운영하는 경북 상주시 BTJ열방센터 관련 확진자가 787명까지 늘었다. 경기 양주시 육류가공업체 관련 감염자는 104명으로 늘었다. 서울 동대문구 사우나와 관련 누적 28명, 세종시 음악학원 사례에서 총 11명이 양성 판정을 받아 크고 작은 집단감염이 이어지고 있다.

