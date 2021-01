[아시아경제 호남취재본부 이관우 기자] 광주·전남 지역은 21일 오후부터 비가 내릴 것으로 예보됐다.

광주지방기상청은 서해상에서 동진하는 기압골 영향으로 21일 오후 서해안에서 시작된 비는 밤 사이 전 지역으로 확대된다고 20일 밝혔다.

비는 다음날인 22일 아침에 대부분 그칠 것으로 기상청은 내다봤다.

21일 오후부터 22일 아침 사이 예상 강수량은 5~20㎜다.

따듯한 남서풍 영향으로 기온은 오를 것으로 보인다.

21~22일 아침 최저기온은 -2~5℃, 3~8℃, 낮 최고기온은 11~14℃, 9~14℃다.

이 기간 미세먼지 농도는 광주 ‘보통’, 전남 ‘좋음’ 수준을 보이겠다.

호남취재본부 이관우 기자 kwlee719@asiae.co.kr