곡성군, 반부패·청렴 다짐 서약 캠페인 실시

[곡성=아시아경제 호남취재본부 김춘수 기자] 전남 곡성군은 오는 21일까지 청렴하고 공정한 조직문화 정착을 위한 청렴서약서 작성 캠페인을 벌인다고 20일 밝혔다.

곡성군 전 직원은 이번 캠페인을 통해 공익중심 업무수행, 부당이익 추구 타파, 직위 이용 권한 남용 금지, 예산의 목적 외 위반사용 금지 등에 관한 사항을 담은 반부패·청렴서약서를 수기로 작성하고, 부서에서 개별적으로 낭독해 청렴한 직무수행 이행을 다짐하게 된다.

군 관계자는 “이번 캠페인이 청렴의 중요성을 다시 한번 일깨우는 계기가 되기를 바라며, 공직자 청렴의무 위반자에 대해 엄격한 처벌기준을 적용해 공무원 행동강령을 철저히 준수하고 부정부패를 척결하기 위해 노력하겠다”고 말했다.

한편, 곡성군에서는 서약서 작성을 밑거름 삼아 청렴·친절 자가 학습시스템 운영, 직급별 맞춤형 청렴 교육, 청렴 골든벨, 아침청렴방송 등 5개 분야 32개의 청렴 시책을 더욱 깊이 있게 활성화해 나아갈 계획이다.

호남취재본부 김춘수 기자 ks7664@asiae.co.kr