보이스캐디 EL1 "가심비 레이저 사전 예약 이벤트"

KLPGA 공식 거리측정기 보이스캐디가 EL1(사진) 사전 예약을 진행한다.

오는 31일까지 공식 홈페이지 및 오픈 마켓, 종합몰에서다. 릴 와이어 볼타올과 넥워머를 선물한다. 2월 출시되는 EL1은 특히 합리적인 가격과 뛰어난 성능을 자랑하는 ‘가심비 레이저’다. 미니멀한 사이즈로 그립감과 사용성을 높인 것이 특징이다. 무게 160g, 측정 범위 5~1000야드, 오차 범위는 1야드 이내다. 블랙과 민트, 두 가지 컬러로 다양한 고객들의 취향을 만족시켰다.

스피드 디텍딩 부스터, 6배율 렌즈, 오토 슬로프, 진동&알림 등 레이저형 거리측정기의 기본인 정확한 거리 측정을 위해 필수 기능만 탑재했다. 박태근 전략마케팅 부장은 "레이저 거리측정기 수요 증가에 따라 기본 라인업을 강화했다" 며 "국내지형에 정확한 기술력을 담은 측정기로 가격 대비 높은 완성도를 경험할 수 있을 것" 이라고 자랑했다. 자세한 내용은 홈페이지에 있다.