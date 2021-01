[아시아경제 박소연 기자] 카카오 카카오 035720 | 코스피 증권정보 현재가 440,000 전일대비 12,500 등락률 +2.92% 거래량 583,997 전일가 427,500 2021.01.19 15:30 장마감 관련기사 코스피, 기관 순매수세에 오름세 유지[클릭 e종목]"카카오, 올해도 양질의 성장 전망"외국인, 4주만에 '팔자'로 돌아서 close 는 김범수 이사회 의장이 자사 주식 33만 주를 친인척에게 증여했다고 19일 공시했다.

아내 형미선씨와 두 자녀 상빈·예빈씨가 각 6만 주씩 받았다.

이밖에 김행자(2만5000주)·김명희(2만800주)·김대환(4200주)·김화영(1만5000주)·장윤정(5415주)·김예림(4585주)·김은정(1만5900주)·김건태(4550주)·김유태(4550주)·형미숙(1만9000 주)·박효빈(6000 주)씨 등 친인척도 각각 주식을 증여받았다.

이날 카카오의 종가는 44만원으로, 증여된 주식의 현재 가치는 1452억원에 달한다.

김 의장의 지분율은 14.20%(1250만631주)에서 13.74%(1217만631주)로 줄었다.

박소연 기자 muse@asiae.co.kr