[아시아경제 영남취재본부 이상현 기자] 경남 양산시 문신우 시의원이 전국시군자치구의회 의장협의회에서 주관한 ‘지방의정봉사상’을 받았다.

지방의정봉사상은 투철한 사명감과 봉사 정신으로 지방 의정 발전과 지역사회 발전을 위해 헌신한 지방의회 의원들에게 수여하는 상이다.

문 의원은 평소 현장에서 소통을 통한 시민 중심의 의정활동과 코로나19 방역 활동, 집중호우와 태풍 수해복구에 헌신적으로 임한 공로를 인정받았다.

특히 태풍 ‘하이선’ 상륙에 따른 피해 발생 우려 지역을 찾아 예방 활동을 도왔으며, 피해 복구 현장을 찾아 피해 본 시민을 위로하고 복구에 힘썼다.

영남취재본부 이상현 기자 lsh2055@asiae.co.kr