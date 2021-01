'동남아판 우버' 그랩, 뉴욕증시 상장 추진…기업가치만 17조원

[아시아경제 권재희 기자] 동남아시아 최대 차량공유 및 음식배달 서비스 플랫폼 '그랩'이 연내 미국 뉴욕증시 상장을 추진한다.

18일(현지시간) 주요외신에 따르면 그랩은 투자자들의 요구에 부응해 뉴욕증시 상장을 준비 중이다.

주요외신은 소식통을 인용해 그랩의 기업공개(IPO) 규모는 최소 20억달러(약 2조2000억원)에 달할 것이라며 그랩의 기업공개가 이뤄지면 동남아 기업의 해외 주식 공모 중 역대 최대규모가 될 가능성이 높다고 전망했다.

이 소식통은 "그랩의 사업이 잘 되고 있다"며 "이런 상황은 기업공개에 긍정적으로 작용할 것"이라고 전했다.

또 다른 소식통은 "그랩의 IPO 시기와 규모는 아직 결정되지 않았다"며 "이는 시장상황에 달려있다"고 전했다.

싱가포르에 본사를 둔 그랩은 이에 대해 별다른 입장을 내놓지 않고 있다.

한편 2012년 말레이시아에서 차량호출서비스 벤처기업으로 시작한 그랩은 배달 서비스는 물론 금융, 결제, 쇼핑, 예약, 보험 등을 망라한 종합 경제 플랫폼으로 성장했다.

'동남아판 우버'로 불리는 그랩의 시장가치는 약 160억달러(약 17조 6496억원)로 추산된다.

최근에는 싱가포르 정부로부터 디지털 은행 운영 허가를 받기도 했다.

권재희 기자 jayful@asiae.co.kr