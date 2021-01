성남사랑상품권 통합카드 ‘명칭·디자인’ 의견 수렴

[아시아경제(성남)=이영규 기자] 경기 성남시가 오는 3월 말 성남사랑상품권(지역화폐) 통합카드 발행을 앞두고 명칭과 디자인을 정하기 위해 이달 29일까지 시 홈페이지를 통해 시민 의견을 받는다.

통합카드는 성남사랑상품권의 일반구매분(모바일)과 지급받는 정책수당(체크카드)을 하나로 묶어 사용할 수 있는 카드형 지역화폐다.

통합카드의 명칭은 ▲성남사랑카드 ▲성남시민카드 ▲성남누리카드 등이다.

성남시 홈페이지(시민참여→설문조사)에 접속하면 이 중 하나를 선택하는 투표 방식의 설문조사에 참여할 수 있다. 가칭 외에 다른 의견을 내도 된다.

카드 디자인도 3개 안이 올라와 있다.

성남시 공식 로고, 시 마스코트인 새남이와 새롱이, 현재 1만원권 지류 이미지인 탄천으로 꾸민 디자인 등이다.

이 역시 같은 방식으로 설문조사에 응하면 된다.

시는 통합카드에 온라인 쇼핑, 배달 기능을 추가하고 카드사와 연동되는 방식으로 운영해 사용 편의를 높일 계획이다.

오는 4월 중 통합카드 전반을 관리할 수 있고 결재도 가능한 '앱'도 출시한다.

성남사랑상품권은 모바일(가맹점 1만6323곳), 종이류(가맹점 1만5585곳), 체크카드(가맹점 2만5274곳) 등 3개 종류다.

올해 총 2662억원 규모로 발행된다. 일반 시민 판매분 2000억원, 정책수당 지급분 662억원 등이다.

이중 정책수당 지급분은 아동수당(601억원), 청년수당(10억원), 산후조리비(30억원), 출산장려금(18억원), 학교 밖 청소년바우처(2억원), 첫출발드림(1억원) 등이다.

통합카드가 발행되면 성남사랑상품권 이용을 활성화하는 도화선이 돼 지역경제도 더욱 활성화될 전망이다.

