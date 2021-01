서해안고속도서 눈길에 35중 추돌…8명 부상

[아시아경제 이승진 기자] 눈길에 충남 당진 서해안고속도로에서 차량 35대가 추돌하는 사고가 발생했다.

18일 충남경찰청 고속도로순찰대 등에 따르면 이날 오후 3시께 서해안고속도로 서울 방향 260㎞ 당진나들목 부근에서 화물차와 승용차 등 15대가 눈길에 미끄러졌다.

이어 정체가 시작됐고 3㎞가량 떨어진 곳에서 다시 차량 20대가 연속해 추돌해 차량 총 35대가 파손된 것으로 집계됐다.

현재까지 중상자는 1명으로 파악됐으며, 이 사고로 총 8명이 다쳐 인근 병원으로 옮겨서 치료를 받고 있다.

사고 여파로 서울 방향 고속도로가 1시간 30여분간 전면통제되면서 차들이 약 4㎞에 걸쳐 늘어서는 등 극심한 정체를 빚었다.

눈이 많이 내려 도로가 미끄럽고, 시야 확보가 어려워 사고가 발생한 것으로 경찰은 보고 있다. 현재는 양방향 통행이 원할하다.

앞서 이날 오전 10시 45분께도 서해안고속도로 서울 방향 목포 기점 256㎞ 지점에서 25t 트레일러·화물차·버스 등 3중 추돌 사고가 발생했다.

이날 당진은 눈이 내리고 그치길 반복하면서 3~4㎝ 내외의 적설량을 기록했다.

이승진 기자 promotion2@asiae.co.kr