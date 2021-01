국민의당 "이재용 실형, 법원 판단 존중…어두운 과거 청산하고 미래로 가길"

[아시아경제 김혜민 기자] 국민의당은 18일 이재용 삼성전자 부회장이 파기환송심에서 징역 2년6개월 실형을 선고받은데 대해 "법원의 판단과 양형을 존중한다"고 말했다.

홍경희 수석부대변인은 이날 논평을 내고 "이 부회장은 박근혜 전 대통령의 요구에 편승해 뇌물을 공여하고, 이를 통해 자신의 경영권 승계 작업을 요청했다"며 이 같이 밝혔다.

홍 수석부대변인은 "이번 사건을 통해 우리 사회에 정경유착이라는 구시대적인 사슬을 끊고 미래로 나아가길 희망한다"며 "더는 정치권력과 재벌의 유착관계를 통해 양자가 공생하는 협작이 재현되지 않기를 희망한다"고 강조했다.

그는 삼성그룹을 향해서도 "대한민국을 대표하는 글로벌 기업으로, 세계적인 회사답게 이번 계기를 통해 투명한 기업윤리를 정착시키고 어떠한 정치권력의 부정한 청탁과 요구에도 절대 굴하지 않는 제도적인 장치를 마련해달라"며 "어두운 과거를 청산하고 앞으로 나아가길 바란다"고 말했다.

