금태섭 “文대통령, 입양아동 취소·바꾸기?…인권 의식 의심스러워”

[아시아경제 임춘한 기자] 금태섭 전 의원은 18일 문재인 대통령이 입양 부모가 아이와 맞지 않은 경우 입양을 취소하거나 아동을 바꾸는 방식 등을 언급한 것에 대해 “인권의식이 의심스럽다”며 “어떻게 이런 발상을 할 수가 있나”라고 비판했다.

금 전 의원은 이날 페이스북에서 “실시간 기자회견인 만큼 말꼬리 잡기보다는 답변 내용의 맥락과 취지를 감안해서 평가해야 하지만 이 부분만은 도저히 넘어가기가 어렵다”며 이같이 말했다.

앞서 문 대통령은 신년 기자회견에서 ‘입양 제도 개선 방안’과 관련해 “입양 부모의 경우에도 마음이 변할 수 있기 때문에 일정 기간 안에는 입양을 취소한다든지, 아이하고 맞지 않는다고 할 경우에는 입양아동을 바꾼다든지 여러 가지 방식으로 입양 자체는 위축시키지 않고 활성화해 나가면서 입양 아동을 보호할 수 있는 대책도 필요하다”고 말해 논란이 됐다.

