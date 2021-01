[아시아경제 호남취재본부 박선강 기자] 오형석 태양광발전소 시공업체인 탑솔라그룹 회장이 최근 서석장학문화재단(이사장 김석열)에 장학금 1억 원을 기탁했다.

오 회장은 국내 태양광시장에서 구조물 기술개발 등에 주력해 신재생에너지 전문기업으로 탑솔라그룹을 만들었다.

오형석 회장은 “지역의 밝은 미래를 위해 우수한 인재들이 많이 나오기를 바란다”며 “어려운 환경에서 공부하고 있는 학생들에게 조금이나마 보탬이 됐으면 하는 마음에 장학금을 기탁하게 됐다”고 말했다.

한편, 탑솔라그룹은 지난 2002년 창업해 8개 계열사 임직원 200여명의 중견기업으로 지난해에는 약 7000억 원의 매출을 기록한 국내 신재생에너지 전문기업이다.

