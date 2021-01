2021년도 강원 도정 주요 업무 보고회 개최

민선 7기 역점 추진 사업 점검, 올해 실·국별 주요 업무 계획 보고

도지사, 실·국장, 특별·정책보좌관 등 핵심 인사 모두 참가

[아시아경제 라영철 기자] 강원도는 18일 오전 도청 신관 대회의실에서 도지사가 주재하는 2021년도 도정(실국) 주요 업무 보고회를 연다.

이날 보고회에는 도 지휘부와 실·국장, 특별·정책보좌관 등, 도 핵심 인사가 모두 참가하며 민선 7기 강원 도정이 역점을 두고 추진해 온 사업들에 대한 점검과 올해 실·국별 주요 업무 계획에 대한 보고를 진행한다.

올해 강원 도정은 재난·경제 극복과 4차 산업혁명 촉진을 도정 핵심목표로 삼아 5대 분야(기후변화대응, 4차 산업혁명 촉진, 저출산 고령화, 지속가능한 일자리, 평화경제 실현) 19개 과제를 중점 추진한다.

도는 보고회를 통해 실·국 간 업무 공유를 통한 협업 시스템을 강화하고 명년도 국비 확보 전략도 마련해 가시적인 도정 성과를 창출해 나간다는 방침이다.

