경기도, 지난해 '화재·구조·구급' 최대 14% 감소

[아시아경제(수원)=이영규 기자] 지난해 경기도에서 발생한 화재와 구조구급 활동이 최대 14% 감소한 것으로 나타났다. 이는 코로나19로 인한 사회적 거리두기 영향으로 풀이된다.

17일 경기도소방재난본부에 따르면 지난해 경기도에서 발생한 화재는 8920건으로 2019년 9421건보다 5.3% 감소했다.

다만 38명의 사망자를 낸 이천 물류창고 화재 등으로 인해 인명피해는 2020년 598명(사망 113명ㆍ부상 485명)으로 2019년 576명(사망 47명?부상 529명)보다 3.8% 증가했다.

화재 유형을 보면 공동주택이 1256건(14%)으로 가장 많았다. 이어 차량 1151건(12.9%), 공장 896건(10%), 단독주택 877건(9.8%) 순이었다.

지난해 구조활동은 15만3231건으로 2019년 17만5749건 대비 12.8% 줄었다.

유형별로 보면 생활안전 구조가 10만2535건에서 8만8688건으로 가장 크게 감소했다. 이어 교통 구조(1만8609건→1만6103건)와 승강기 구조(6861건→5909건)도 전년대비 줄었다. 하지만 산악구조의 경우 1718건에서 2381건으로, 수난구조는 794건에서 1430건으로, 붕괴 구조는 229건에서 274건으로 증가해 대조를 보였다.

구급 이송 인원도 감소했다. 지난해 구급 이송인원은 37만1474명으로 2019년 43만2158명보다 14% 감소했다.

환자 유형별로 보면 질병(23만3483건)이 가장 많았다. 이어 ▲사고부상(9만191건) ▲교통사고(4만1232건) ▲기타(6568건) 순이었다.

코로나19 관련 확진자 이송은 5675명, 유증상자 이송은 9만5076명, 검체이송은 11건이었다.

이상규 경기소방본부장은 "코로나19로 인한 사회적 거리두기 여파로 모든 소방활동 분야에서 출동건수가 전년보다 감소한 것으로 분석돼 경기도민의 자발적 방역수칙 준수가 큰 역할을 한 것으로 보인다"면서 "현장출동 증감 사유 등을 면밀히 분석해 도민이 체감하는 안전 환경 조성에 더 힘을 쏟겠다"고 강조했다.

