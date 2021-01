◇교육부 ▶서울시교육청 기획조정실장 최승복 ▶군산대 사무국장 염기성 ▶안동대 사무국장 최성지 ▶여성가족부 박난숙 ▶교육부(국립외교원 파견) 이난영 ▶교육부(국가공무원인재개발원 파견) 권성연 ▶교육부(국방대학교 파견) 최성부 ▶교육부(세종연구소 파견) 김우정 ▶교육부(국외훈련 파견) 유희진

