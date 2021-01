"서울 확진자 수 줄긴 했지만" … BTJ열방센터 방문자 100여명 검사 거부

요양병원·종교시설 집단감염 지속세 … 검사 거부시 고발·구상권 청구

정부, 오늘 사회적 거리두기·5인이상 집합금지 조치 연장여부 발표

[아시아경제 조인경 기자] 서울의 신종 코로나바이러스감염증(코로나19) 확진자 수가 전반적으로 감소세를 보이고 있으나 종교시설과 요양시설을 중심으로 한 집단감염 사례가 계속 발생하고 있어 방역당국이 긴장의 끈을 놓지 못하고 있다.

서울시에 따르면 지난 14일 하루 동안 발생한 서울 지역 코로나19 확진자 수는 127명으로, 지난해 11월23일 133명 이후 52일만에 최소치를 기록했다. 지난 6일(287명)까지만 해도 300명에 육박하던 서울의 일일 신규 확진자 수는 7일 191명, 8일 188명, 9일 187명, 10일 141 등으로 감소하다 11일엔 167명으로 소폭 증가했고, 이후 다시 12일 152명, 13일 134, 14일 127명으로 사흘 연속 줄었다.

다만 15일 0시부터 오후 6시까지 집계된 신규 확진자 수가 이미 127명으로 집계돼 하루 확진자 수는 다시 늘어날 것으로 보인다. 이날 18시간 동안 성동구 거주·요양시설에서 4명(누계 19명)이 추가 확진 판정을 받았고, 구로구 요양시설(누계 225명)과 양천구 요양시설Ⅰ(누계 43명), 상주 BTJ 열방센터(누계 13명), 강동구 요양시설(누계 13명), 서대문구 종교시설(누계 15명) 등과 관련해서도 각각 한명씩 확진자가 늘었다.

시는 확진자가 다수 발생하고 있는 의료기관, 요양병원·시설, 종교시설 등을 대상으로 더욱 철저히 방역수칙을 준수해 줄 것을 당부하고 있다. 하지만 이들 시설을 중심으로 확진자와 접촉한 가족과 지인 등으로 감염 전파가 계속되는 양상이다.

특히 최근 코로나19 집단감염이 발생한 경북 상주 BTJ열방센터를 방문하고도 검사를 거부하고 있는 이들이 100명을 넘는다. 서울시가 15일까지 진단검사를 받으라고 이행명령을 내린 대상자는 모두 383명이나 15일 오전까지 이 중 36%인 138명이 여전히 검사를 받지 않았다. 대상자 가운데 43명은 열방센터를 방문한 사실이 없다고 주장하며 검사를 거부하고 있고, 61명은 착신 불가나 결번 등으로 연락이 닿지 않아 방역당국이 어려움을 겪고 있는 것으로 전해졌다.

BTJ열방센터는 개신교 선교단체 '인터콥'이 운영하는 시설이다. 정부가 방역수칙 위반으로 시설폐쇄 조치를 내리자 상주시를 상대로 행정소송을 제기하는 등 적반하장 행태를 보이기도 했다. 15일 오후 6시까지 이곳 관련 확진자는 서울에서만 13명, 전국적으로는 729명에 이른다.

박유미 서울시 방역통제관은 "BTJ열방센터와 관련해서는 자치구, 경찰과 협조해 미검사들의 주소지를 직접 찾아가 검사를 독려하고 부재 여부를 확인하고 있다"며 "정당한 사유 없이 검사를 거부할 경우 고발 조치하는 것은 물론 진단검사 미이행으로 집단감염이 발생할 경우 구상권도 청구할 것"이라고 경고했다.

한편, 정부는 17일까지 적용되는 현행 '사회적 거리두기(수도권 2.5단계·비수도권 2단계)'와 '5인 이상 사적모임 금지' 조치 등을 연장할지 여부를 16일 발표한다. 다음달 11일부터는 시작되는 설 연휴에 대비해 고향이나 친지 방문, 여행, 각종 모임 등을 최소화하기 위한 '특별방역대책'도 이날 함께 내놓을 예정이다.

조인경 기자 ikjo@asiae.co.kr