[아시아경제 성기호 기자] 지난해 중국의 공기가 신종 코로나바이러스감염증(코로나19)으로 인한 셧다운으로 대폭 개선된 것으로 나타났다.

홍콩 언론은 15일 중국 생태환경부의 자료를 인용해 지난해 중국 337개 주요 도시의 초미세먼지(PM 2.5) 농도가 전년 대비 평균 8.3% 줄어든 33㎍/㎥이었다고 보도했다. 개선 이유에 대해서는 코로나19로 인한 셧다운과 강도 높은 환경 규제의 영향이라고 전했다.

베이징시와 톈진시, 허베이성의 초미세먼지 농도도 전년 대비 평균 10.5% 떨어진 51㎍/㎥ 으로 나타났다. 하지만 이는 여전히 중국의 공식 대기질 기준(35㎍/㎥)보다 높으며, 세계보건기구(WHO)의 연간 기준(10㎍/㎥)보다는 5배 넘게 높다.

