"팬덤 문화라고?" 아이돌 성적 대상화 소설, 인터넷 성범죄 논란

[아시아경제 김영은 기자] 남·여 아이돌을 성적 대상화 해 소설 등의 주인공으로 소비하는 행위가 공론화되며 논란을 빚고 있다. 여론에서는 이 같은 행위가 인터넷 성범죄에 해당해 당장 규제해야 한다는 입장인 반면, 일각에서는 일종의 '팬덤 문화'라고 주장하고 있다.

최근 포털사이트와 사회관계망서비스(SNS) 등에서는 실존 아이돌을 성적 대상으로 삼는 이른바 '알페스(RPS)'를 금지해야 한다는 목소리가 나오고 있다. 알페스는 'Real Person Slash'의 약자로, 아이돌 등을 소설의 주인공으로 등장시켜 동성 간 성관계나 성폭행 행위 등을 묘사시킨다는 점에서 문제가 되고 있다.

특히 알페스에서 성적 대상화가 되는 아이돌은 보통 19세 이하의 미성년이 대다수인 경우가 많아 잘못된 성 문화에 노출될 것이라는 우려가 따른다. 주로 트위터 등 SNS나 온라인 커뮤니티에서 생성 및 소비되는 알페스는 '연예계 N번방'이라고 불리기도 하며, 알페스는 단순히 공유되는 것을 넘어서 소액 결제를 통해 거래되고 일부에서는 불법 출판을 하는 등 규모가 커지고 있어 이를 규제해야 한다는 목소리가 나오고 있다.

11일 청와대 국민청원 게시판에는 '미성년 남자 아이돌을 성적 노리개로 삼는 알페스 이용자들을 강력히 처벌해주세요', '미성년 여자 아이돌을 성적 노리개로 삼는 '야설' 이용자들을 강력히 처벌해주세요' 등의 청원 글이 올라왔다.

청원인은 "실존하는 남자 아이돌을 동성애 소설의 주인공으로 등장시켜 차마 입에 담기도 적나라한 표현을 통해 변태스러운 성관계나 강간을 묘사하는 '알페스' 문화를 통해 이미 수많은 남자 아이돌이 성적 대상화가 됐다"라며 "더욱 분노스러운 건 알페스 이용자들 또한 자신들의 행동이 범죄라는 사실을 알면서도 '우리가 계속 아이돌을 소비해주기에 아이돌 시장이 유지되는 거다. 그러니 소속사도 우리를 고소하지 못할 것'과 같은 후안무치한 태도로 일관하고 있다는 점"이라고 주장했다.

이어 청원인은 "이처럼 소비 권력을 통해 피해자들의 약점을 쥐고 옴짝달싹하지 못하게 만들겠다는 태도는 지난날 n번방과도 같은 수많은 권력형 성범죄 가해자들의 태도를 떠오르게 한다"라면서 "피해자가 여성이든 남성이든 권력을 가졌든 가지지 못했든 그 누구라도 성범죄 문화에 있어서는 성역이 될 수 없다. 적극적인 행정조치로 한 시라도 성범죄 소설 이용자들을 수사해 강력히 처벌하고 SNS의 규제방안도 마련해달라"라고 촉구했다.

해당 청원은 게시된 지 하루만인 12일 오후 2시 기준 10만명 이상의 동의를 얻었다. 또한 SNS에서는 '알패스는 성범죄다' 등의 해시태그(#) 운동이 벌어지는 등 아이돌을 성적 대상화 하는 소설의 소비를 중단하고 소비자들을 처벌하라는 움직임이 계속되고 있다.

하지만 알페스를 소비하는 이들은 이같은 문화가 자신들의 좋아하는 아이돌이나 연예인을 주인공으로 소설화한 이른바 '팬픽'(팬픽션·Fan Fiction)과 '팬아트' 등이 확장된 것이라며 '팬덤 문화'이기 때문에 문제가 없다는 입장이다. 또한 이들에 따르면 알페스는 이전부터 유지된 문화이며, 소속사도 팬덤에 대한 제재를 가하지 않고 피해를 호소하는 당사자들 또한 등장한 적 없기에 '표현의 자유'라고 강조한다.

관련 기관에서는 이런 성적 대상화 소설에 대한 규제가 명확하지 않아 현재로서는 당사자의 신고 외에는 정확한 규제가 어려울 것이라고 설명했다.

한국사이버성폭력대응센터 관계자는 아시아경제와 통화에서 "보통 당사자 측에서 본인의 이름이 적힌 소설 등을 대상으로 신고한다면 법적 검토가 가능하지만 제3자의 신고에는 어려움이 있을 수 있다"라며 "커뮤니티나 SNS 등 온라인 등에서도 규제 방안이 뚜렷하지 않아 어떤 조처가 내려질 것이라고 보기에는 아직 힘든 상황"이라고 말했다. 또한 디지털 성범죄 피해자지원센터 측 역시 "피해자 본인이나 법정 대리인이 신고를 할 경우에는 신고 접수가 되지만 당사자가 아니라면 신고가 어려운 경우가 많다"라고 말했다.

