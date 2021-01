신현득 시인 2020년 '우리나라좋은동시문학상' 수상

[아시아경제 박병희 기자] 2020년 '우리나라좋은동시문학상' 수상자로 신현득 시인이 선정됐다.

한국동시문학회는 신현득 시인이 지난해 9월에 출간한 '동시의 눈과 귀(시간의물레)' 동시집으로 제19회 우리나라좋은동시문학상 수상의 영예를 안았다고 전했다.

신현득 시인은 초등학교 교사를 거쳐 '소년한국일보' 취재부장을 역임했다. 1959년 '조선일보' 신춘문예에 동시 '문구멍'이 가작으로 입선한 뒤, 이듬해 같은 신문 신춘문예에 동시 '산'이 당선돼 등단했다. 1961년 동시 '이상한 별자리'로 제1회 소년 한국 신인문학상을 받았고, 같은 해 제1 동시집 '아기 눈'을 출간하며 작품활동을 시작했다.

수상의 영예를 안긴 동시집 '동시의 눈과 귀'는 신현득 시인의 37번째 동시집이다. 한국동시문학회는 '동시의 눈과 귀'에 대해 등단 60년 차 시인의 완숙한 시적 호흡이 담겨 있으며 신현득 시인의 변함없는 시작 자세와 무궁무진한 소재의 다양성이 돋보이는 동시집이라고 평했다.

올해로 19회를 맞이한 '우리나라좋은동시문학상'은 한국동시문학회가 주관하는 문학상으로, 한 해 동안 출간된 동시집을 대상으로 동료 시인들이 추천하고, 심사위원회를 거쳐 최고의 동시집을 선정한다. 올해는 70여 편의 동시집을 대상으로 심사가 진행됐다.

한국동시문학회는 9편의 '올해의 좋은 동시집'도 선정해 발표했다. 올해의 좋은 동시집은 '배짱도 좋다(고윤자)', '고양이와 나무(권영상)', '몸 튼튼, 마음 튼튼(문삼석)', '열 살짜리 벽지(김순영)', '풀꽃과 악기(오순택)', '괜찮아 너는 너야(이수경)', '나는 생각 중이야(이화주)', '으라차차 손수레(차영미)', '나에게 우체국 하나 있네(하청호)' 등이다.

한국동시문학회는 오는 20일 한국동시문학회 총회에서 비대면 시상식을 진행할 예정이다.

박병희 기자 nut@asiae.co.kr