집 근처 '정인이 묘소' 찾은 엄마 이영애의 눈물

"정인이 사건 안타까워해 …소속사에 알리지 않고 개인적으로 조용히 다녀왔다"

[아시아경제 김봉주 기자] 배우 이영애씨가 5일 자녀들과 함께 경기 양평 하이패밀리 안데르센 공원묘지를 방문했다. 양부모에게 학대당해 숨진 정인양을 추모하기 위해서다.

이영애 소속사 굳피플 측은 5일 "이영애 씨가 오늘 쌍둥이 자녀, 남편과 함께 경기도 양평 하이패밀리 안데르센 공원 묘지를 찾은 것이 맞다"고 밝혔다.

이어 "아이들이 방학해 양평 집에서 머물고 있었고, 정인 양의 묘지가 차로 10분 내외 거리라는 것을 알게돼 직접 방문해 추모했다고 한다"고 전했다.

그러면서 "(이영애 씨가) 정인이 사건을 알게 된 후 안타까워했고, 조용히 가족들끼리 다녀온 거라 소속사 직원들도, 담당 매니저도 동행하지 않았다"며 "그곳에 계신 취재진 분들이 알아보셔서 기사화 된 후 저희와 통화가 됐다"고 전했다.

이영애는 이날 정인양 장지에서 눈물을 흘리는 모습이 포착됐다. 쌍둥이 출산 후 아동 복지와 관련해 지속적인 관심을 보여왔던 이영애가 안타까운 마음에 직접 묘지를 찾은 것으로 추정된다.

정인 양은 생후 7개월에 양부모에게 입양된 후 폭행과 학대를 받아오다 생후 16개월이던 지난 10월13일 서울시 양천구 목동의 한 병원에서 숨졌다. 등 쪽에 강한 충격을 받아 사망에 이른 것으로 조사됐다.

정인 양의 유골은 지난해 10월16일 어린이 전문 화초장지인 하이패밀리 안데르센 공원묘원에 안치됐다. 이날 묘원에는 이영애씨 뿐 아니라 다른 추모객들의 발길도 이어졌다.

한편 정인 양 학대사건은 지난 2일 SBS '그것이 알고싶다'에서 재조명되면서 국민적인 공분을 샀다. 현재 '정인아 미안해' 챌린지가 급속히 확산하면서, 제2의 정인이를 막기 위해 진정서를 제출하는 움직임이 일고 있다.

김봉주 기자 patriotbong@asiae.co.kr